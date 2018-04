La première demi-finale de Coupe de France opposera Les Herbiers à Chambly, deux équipes de nationale 1.

Cette demi-finale s'annonce très serrée, même si les Herbiers dispose de l'avantage du terrain. Et en coulisse, le duel tant attendu se prépare déjà! En effet, il verra s'opposer deux chanteurs. D'un côté, Francis Lalanne dans le camp de Chambly et Philippe Katerine pour Les Herbiers!

Ancien président d'un club, Lalanne se mue en grand fan de Chambly! Il a d'ailleurs concocté une petite chanson pour le club.

Dans le camp d'en face, un autre chanteur : Philippe Katerine. Il a aussi préparé une chanson à effigie du club des Herbiers. Le clip a d'ailleurs été tourner dans le stade du club vendéen des Herbiers.

Ce soir, c'est à Nantes que se déroulera le match. 35.000 spectateurs sont attendus pour assister à cette demi-finale qui déterminera le finaliste qui affrontera le vainqueur de Caen-PSG.

Et pour ce qui est du gagnant entre Lalanne et Katerine, on vous laisse seul juge.