Les deux pilotes en tête de la course se sont battus pendant la course. En cause, une poussée de Tuka Rocha sur Rodrigo Dantas qui a fortement déplu à ce dernier.Le pilote est sorti de son kart furieux et prêt à en découdre avec son adversaire. Dantas a tenté d'étrangler Rocha mais des membres de la sécurité ont réussi à les séparer.