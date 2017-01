Dries Mertens n'est pas le dernier à donner de sa personne. On a encore eu une occasion de s'en rendre compte en voyant l'avant de Naples se rendre à la prison pour mineurs de Nisida. Un endroit où l'on pense avant tout à la réinsertion des ados qui arrivent là-bas. L'idée est notamment de leur apprendre un métier afin qu'ils puissent avoir les clés pour prendre leur avenir en main une fois sortis.

Parmi les formations proposées, il y a celle de pizzaïolo. Et c'est de bonne grâce que Mertens, accompagné de son capitaine Marek Hamsik et Leonardo Pavoletti, s'est plié à l'exercice. Les trois joueurs ont également pu visiter un atelier de céramique et une pâtisserie. Après ces activités, le trio est allé à la rencontre d'une cinquataine de détenus, "qui les ont accueillis chaleureusement", si l'on en croit le Corriere dello Sports