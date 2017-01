Les hommes de Rudi Garcia ont fait jeu égal avec les Asémistes durant la première période mais sont néanmoins rentrés au vestiaire avec deux buts de retard (1-3). Pour expliquer cet écart important au tableau d'affichage, les Olympiens avaient leur bouc émissaire tout désigné à la fin de la rencontre: le corps arbitral. A la vue des images, il est difficile de leur donner tort.





Première erreur: Alors que l'on joue la 21e minute, et que le score est de 0-1 en faveur de Monaco, Florian Thauvin est arrêté fautivement par un adversaire à 25-30 mètres du but gardé par Subasic. L'arbitre décide de ne pas siffler, s'en suit une contre-attaque rondement menée par Sidibé et Falcao... ce dernier ne se fait pas prier pour crucifier Pelé en face à face (0-2).





Seconde erreur: A la 26e minute, Bafétimbi Gomis pense redonner espoir aux siens avec un but parfaitement valable. Une nouvelle fois, le corps arbitral commet une erreur en signalant une position de hors-jeu inexistante.





Agacé, Rudi Garcia décide de montrer son erreur à l'arbitre de touche en lui mettant son smartphone sous les yeux. Deux minutes plus tard, Rolando parvient néanmoins à réduire l'écart mais, comme le disait Rudi Garcia à l'issue du match " si la faute sur Thauvin est sifflée, et que le but de Bafé est validé, on peut mener 2 à 1 mais nous nous retrouvons menés sur le même score."









Troisième erreur: Peu avant l'heure de jeu, Rémy Cabella est victime d'une faute de Jemerson. L'arbitre ne bronche pas... Pourtant, le milieu de terrain marseillais finira aux urgences avec 7 points de suture. Qu'on se le dise, la soirée des Marseillais aura eu un goût amer.