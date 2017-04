Si on retiendra son but égalisateur à la 33e minute, qui répondait au but d'ouverture de Casemiro cinq minutes plus tôt, l'international argentin aura aussi donné de son sang pour permettre au Barça de rester dans la course.





Quelques minutes avant de trouver le chemin des filets, La Pulga est apparue en sang suite à un coup de coude, involontaire, de Marcelo. Beau joueur, le défenseur est venu s'enquérir du cas de Messi, à l'image d'autres Merengues.







Cette mésaventure n'aura pas empêché la pépite du Barça d'inscrire un but fait de vitesse et de maîtrise technique. A la base de l'action, il trouve appui sur Sergio Busquets. Ce dernier trouve Rakitic qui remet à Messi. Le reste n'est que talent et inspiration puisqu'il élimine Carvajal, pantois sur cette action, avant de tromper Navas pour faire un partout.