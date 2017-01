Faits Divers puisque la séquence fait froid dans le dos. Alors qu'elle s'adonnait dans laquelle elle devait soulever une barre lestée de poids lors d'une séance de crossfit, une jeune femme l'a trop chargée et s'est retrouvée emportée par le poids de la fameuse barre. C'est le Daily Mail qui a diffusé cette vidéo qui aurait pu se retrouver dans la rubriquepuisque la séquence fait froid dans le dos. Alors qu'elle s'adonnait dans laquelle elle devait soulever une barre lestée de poids lors d'une séance de crossfit, une jeune femme l'a trop chargée et s'est retrouvée emportée par le poids de la fameuse barre.





C'est à ce moment que le drame a été évité de peu puisque la charge, trop lourde, est retombée sur les épaules et la nuque de la sportive... qui s'est retrouvée emportée et a roulé, de manière impressionnante, autour de la barre. Heureusement, plus de peur que de mal, la jeune femme s'en sortant sans aucune égratignure !