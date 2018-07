Sports Après "Hankar de finale", "Demey finale" et "Merode Duivels", la Stib frappe un dernier coup... en noir, jaune et rouge !

La Stib a profité du succès des Diables et de l'engouement autour de ce Mondial pour faire un peu de com'... efficace ! Et elle n'en est pas à son dernier coup: avant la petite finale de ce samedi, la station Arts-Loi a été rebaptisée... Hazarts-loi en l'honneur du capitaine des Diables.

Mais ce n'est pas tout ! Ribaucourt a été transformée en... Thibaut Courtois!

Et la station Alma, bien connue des étudiants de l'ULB, a été transformée en... Almarouane Fellaini !

