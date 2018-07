Conçu pour remplacer le désuet White Hart Lane («seulement» 35.000 places), le nouveau stade va permettre aux Spurs de passer un cap dans leur progression générale et notamment d'augmenter les recettes issues de la billetterie. En outre, il garantira également au club d'être dans les normes avec un stade grandiose et ultra-moderne. Encore en construction à l'heure actuelle, ce stade est déjà la cible de moqueries sur les réseaux sociaux. En effet, les internautes ont remarqué que, vu du ciel, la toiture du stade faisait penser à une cuvette de WC. On ne peut pas leur donner tort...





























Les montages ne manquent pas!