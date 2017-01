Arrêter un penalty, voilà sans doute l'un des grands exploits sportifs pour un gardien de but. Ce portier turc peut le confirmer, difficile de ne pas se sentir grisé lorsqu'on détourne la frappe de son opposant.





Mais ici, une chose incroyable va se produire et faire le tour du web ! On voit en effet un défenseur du gardien lui sauter dans les bras avec une telle force que ce dernier en perd le ballon... qui finit sa course au fond des filets.





L'arbitre n'a alors d'autre choix que de valider le goal... Stupide !