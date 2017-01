Que ferait-on sans Zlatan Ibrahimovic ? Le bonhomme a parfaitement compris le jeu des médias et nous fait profiter de son sens de la punchline un peu plus chaque semaine. La dernière en date ? Il s'agit plutôt ici d'une photo, postée sur son compte Instagram.





Sur le post, on découvre Ibra sapé comme un roi et une légende qui vaut le détour: "Carl Gustaf XVII". Quand on sait que l'actuel souverain n'est autre que Carl Gustaf XVI, on voit directement où le joueur de 35 ans veut en venir. Le roi, c'est lui, et certainement pas Cristiano Ronaldo, sacré meilleur joueur par la FIFA.





Bon, OK, mais CR7 a quand même un Euro, une Ligue des Champions et un Ballon d'Or dans la besace, lui...