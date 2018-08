Connaissez-vous le Dele Challenge qui fait fureur sur les réseaux sociaux ? Non. Et bien, c'est le moment de vous y mettre.







Le 11 août dernier, le joueur de Tottenham Dele Alli marquait un but qu'il a fêté avec un geste qu'il réalise à la perfection. Et c'est justement ce geste que les internautes ont tenté en masse de reproduire avec plus ou moins de réussite. Les vidéos sont postées avec le hashtag #delechallenge







Petit tour dans les vestiaires de Manchester United et de Tottenham, dans les studios de la BBC et dans les salons des internautes où chacun tente de reproduire le mouvement avec plus ou moins de réussite.