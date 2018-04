Après la rencontre, épique, entre Marseille et le RB Leipzig, Dens Balbir et Jean-Marc Ferreri qui avaient commenté la rencontre pour le compte de W9, débriefaient à deux sur l'ambiance dans le stade et la qualification de l'OM. Malheureusement, le premier nommé est visiblement sorti de la route. Oubliant que la caméra tournait encore, Balbir a sorti un déconcertant "Je suis bien content pour ces PD-là, arrogants là, au match aller. Comme ils étaient sûrs de gagner. Enfoirés."





Si la séquence n'a pas été diffusée à l'antenne, elle a évidemment fait le tour des réseaux sociaux. L'avenir du journaliste au sein du groupe M6 pourrait d'ailleurs désormais s'inscrire en pointillés, lui qui est présent au sein du média depuis l'Euro 2012.





Denis Balbir s'excuse