Après avoir été battu par Zverev, Roger Federer prenait place en tribunes pour assister à la rencontre de sa compatriote Bencic contre Andrea Petkovic, dans le format si particulier de la Hopman Cup.





Nouveauté de cette édition, l'appilcation Bongo CAM fait apparaitre, en live, des bongos avec lesquels les personnes filmées en gros plan doivent jouer. Evidemment, le réalisateur a profité de la présence en tribunes de Rodger et de Zverev pour les faire s'affronter... Et c'est le vétéran suisse qui s'est, semble-t-il, montré le plus à l'aise dans l'exercice, n'hésitant pas à se déhancher au rythme de la musique !