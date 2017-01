José Mourinho l'adore, mais ce n'est pas le cas de tous les supporters de Manchester United. Buteur en Coupe, Marouane Fellaini ne fait toujours pas l'unanimité à ManU. On en veut pour preuve les réactions qui sont apparues sur Twitter sous l'officialisation de la prolongation de contrat du milieu de terrain jusqu'en 2018.









"Donc, on vend Schneiderlin, on se débarrasse de Bastian (NdlR: Schweinsteiger), mais on garde Fellaini"









"C'est pas encore le premier avril, les mecs, supprimez avant que quelqu'un le voit"













"Mon chat est mort ce matin, mais ça, c'est bien la pire nouvelle que j'ai entendue"





"Supprimez club"