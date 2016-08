Fellaini se jette dans le public pour aider une vieille dame compressée par les supporters (Photos)

Sports

Le beau geste du Diable rouge n'est pas passé inaperçu !

Marouane Fellaini s'est fait remarquer samedi lors de la rencontre opposant Hull City à ses coéquipiers de Manchester United. Alors que l'on joue les arrêts de jeu et que le score est toujours de 0 à 0 entre les deux formations, Rooney déborde et centre pour Rashford qui surgit entre deux défenseurs adverses pour pousser le cuir au fond. Ivres de joie, les supporters de Man U poussent contre la barrière et quelques-uns parviendront même à entrer sur la pelouse.

Alors que ses équipiers fêtent le but salvateur du jeune attaquant anglais, Marouane Fellaini se précipite non pas vers eux mais vers une fan, manifestement âgée, compressée et semblant souffrir atrocement. Quelques secondes plus tard, la personne s'était redressée grâce à l'aide de "Big Mo". Well done, gentleman.