Les Reds de Jürgen Klopp, sans Simon Mignolet laissé au repos, ont rapidement été menés au score sur un but de Jamie Vardy. Le buteur anglais profitait d'une passe catastrophique de Joel Matip dans l'axe pour plomber l'ambiance d'Anfield après trois minutes.

Ce but était le seul fait d'armes des Foxes qui allaient complètement, et logiquement, laissé la mesure du jeu aux locaux. Incapables de trouver la faille en première période, ces derniers s'en sont remis au génie de Sadio Mané.

A la 52e, le Sénégalais était alerté par Emre Can, et trouvait ensuite d'une talonnade, aussi astucieuse que précise, Mohamed Salah parti dans le dos de la défense.

L’Égyptien marquait son seizième but de la compétition après s'être joué de trois défenseurs de Leicester. Et il allait remettre le couvert 25 minutes plus tard.

Cette fois, c'est James Milner, pourtant pas le joueur aux gestes les plus académiques, qui servait le deuxième meilleur buteur de Premier League sur un plateau d'une déviation instinctive du talon.

L'Egyptien faisait le reste en se déjouant du marquage de son opposant avant d'aller calmement tromper Kasper Schmeichel pour donner l'avantage aux Reds.