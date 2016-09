Feu d’artifice, fléchettes et IPAD: retour sur les 5 plus grosses frasques de Balotelli

Sports

L'Italien débarque en Ligue 1 pour tenter de relancer sa carrière.

Mario Balotelli a marqué des buts fabuleux comme ce doublé inscrit en demi-finale de l’Euro 2012 pour éliminer l’Allemagne. Mais il est davantage connu pour ses dérapages en dehors du terrain. Petit florilège non exhaustif.

1. Le feu d’artifice

22 octobre 2011. Les pompiers de Manchester sont appelés en catastrophe au domicile de l’Italien pour éteindre le feu qui ravage le premier étage. La cause de l’incendie ? Des fusées et des pétards allumés par le frère de Balotelli et un ami qui causent pour 470.000 euros de dégats.

Deux jours après cet épisode, Balotelli s’illustre lors du récital de City à Old Trafford, dévoilant sous son maillot un t-shirt avec l’inscription "Why allways me ?" ou "Pourquoi toujours moi ?"

2. Les fléchettes

Mars 2011. Mario Balotelli passe la journée au centre d’entraînement de City et trouve le temps long. Jouer aux fléchettes dans la salle de vie des joueurs finit par le lasser, il revisite les règles du jeu à sa manière en prenant pour cible des jeunes du club un étage plus bas. Bilan ? Une amende de 117.000 euros.

3. Le pistolet

Juin 2010. La police italienne est appelée par des témoins après avoir vu une voiture dont les occupants tirent des coups de feu. Elle intercepte très vite le véhicule. À son bord, Balotelli et des amis. Aux carabiniers, Super Mario remet son arme, un pistolet en plastique…

4. Les billets

Août 2010. L’attaquant provoque un accident de la route en se rendant à l’entraînement. Les forces de l’ordre arrivent sur les lieux. Sous le choc, Balotelli s’extrait de son véhicule sans se rendre compte que près de 6.000 euros viennent de s’échapper de son pantalon. Le policier qui ne l’a pas reconnu le questionne sur l’origine de cette somme. La réponse fuse : "C’est parce que je suis riche." CQFD.

5. L’iPad

Septembre 2011. L’Italie affronte les Îles Féroé. Mario Balotelli est relégué sur le banc, ce qui ne l’enchante guère. En plein match, il sort son iPad qu’il consultera longuement en étant totalement désintéressé de la rencontre… L’Italien refera le coup un peu plus tard avec Manchester City.