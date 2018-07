Trois jours après, la défaite est encore très amère et difficile à digérer. Sur les réseaux sociaux, lors des interviews, dans les médias,... joueurs et supporters belges ne sont pas toujours tendres avec nos voisins français. De leur côté, les Bleus en ont un peu marre de ces critiques. A l'image d'Antoine Griezmann qui, en conférence de presse, a sorti le bazooka pour allumer Courtois et les autres Diables.





Ainsi répondant à la question, Grizou s'est lâché, grands gestes à l'appui: "Aah non, laisse ça, non ! Courtois a joué à L'Atletico Madrid, il a été champion d'Espagne, non laisse ça. A Chelsea, il croit qu'il fait le jeu du Barça ? Non, on s'en fout de la manière comme on gagne (sic), on a gagné !"





Avant de conclure: "Je veux l'étoile et si on a l'étoile, je m'en fous du jeu qu'on a fait !"





Décidément, on n'a pas encore fini de parler de ce match...