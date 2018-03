Demi-finaliste de la Coupe de France, le petit club de Chambly, qui rencontrera les Herbiers le 17 avril, a reçu un soutien de poids en la personne de Francis Lalanne ! Ce dernier a en effet revisité sa chanson "La maison du bonheur" en la transformant en ôde à Chambly... "Des crampons, des copains, pour taper dans un ballon. Tout Chambly fait corps avec ses joueurs. Tout Chambly bat comme un seul coeur noir et bleu face au jeu... A Chambly, quand on joue, on met le feu... (...) Allez Chambly, allez nos joueurs, allez Chambly, nos gladiateurs..."





L'oeuvre a été partagée sur la page officielle du club de l'Oise...





De leur côté, les joueurs des Herbiers ont reçu le soutien de Philippe Katerine... Qui sortira vainqueur de ce duel ?