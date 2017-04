Il jouent au même poste et sont équipiers en équipe nationale. Et pourtant, ces deux-là se détestent. Sergio Ramos et Gérard Piqué n'ont pas fini de s'écharper par médias interposés. Après le match contre le Bayern, le Catalan avait posté un tweet plein de sous-entendus, auquel l'Andalou avait sèchement répondu.

Le dernier épisode en date dans cette guéguerre d'egos ? Le Clasico, ou plutôt ses suites. En fin de rencontre, Ramos s'est fait exclure après un tacle de boucher sur Lionel Messi, auteur d'une prestation stratosphérique à Bernabeu. Une carte rouge à laquelle Piqué s'est fait un plaisir de réagir...

"Quand Sergio va rentrer chez lui, il va revoir l'action et regretter ce qu'il a dit", a-t-il déclaré à Sport. Une référence aux propos de Ramos envers son rival sur le terrain. Celui-ci lui avait dit: "Maintenant, tu parles", après qu'un Piqué en mode théorie du complot ait affirmé que les arbitres étaient pro-madrilènes et que Florentino Perez et sa clique contrôlaient l'Espagne.

"L'action est on ne peut plus claire, c'est une rouge directe", a poursuivi Piqué. "On sait qu'à Madrid les arbitres sont plus cools avec eux et que les Madrilènes y sont habitués. Quand ce n'est pas le cas, on voit leur réaction."

La réaction de Ramos ? Pas bonne, évidemment, vu ces nouvelles accusations. "J'ai dit à Gerard qu'il aimait parler des arbitres et leur mettre la pression. Et que finalement, avec tout ce qu'il disait dans ses tweets, toutes ses plaintes, il avait eu ce qu'il voulait. Un arbitrage trop gentil avec nous ? Il doit peut-être parler de leur match face au PSG."

Les copains d'abord...