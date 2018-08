Dans la nuit, Andre-Pierre Gignac a réalisé le geste parfait lors du match qui opposait les Tigres de Monterrey à Veracruz.





Le second but de l'attaquant français a fait chaviré le cœur des supporters de Monterrey. Sur une construction de jeu parfaite, Gignac a ponctué l'action d'une bicyclette imparable qui a fini dans les filets adverses. Un geste magnifique qui en fait l'un des plus beaux buts de ce début de saison.







Les Tigres ont gagné la rencontre sur un score de 4-0.