Auteur du but de l'année il y a quelques jours, Olivier Giroud s'est à nouveau distingué avec Arsenal en fêtant son but de manière plutôt originale. Alors que les Gunners venaient de faire une Anderlecht en remontant un handicap de trois buts, le joueur français, qui venait d'égaliser, s'est retrouvé en transe au moment de célébrer sa réalisation... en mimant le coup du scorpion qu'il avait réussi quelques jours plus tôt.