Hazard ouvre la marque pour Chelsea grâce à sa botte secrète (VIDEO)

Opposés à Burnley et Steven Defour à Stamford Bridge, les hommes d'Antonio Conte ont débuté la rencontre de la meilleure des manières grâce à un joli but d'Eden Hazard (10e). Le Belge a profité d'une passe de Matic pour traverser le terrain, repiquer dans l'axe... avant d'enrouler une frappe du droit aux 20 mètres qui a terminé sa course dans le petit filet opposé. Qu'on se le dise, Hazard est de retour à son meilleur niveau.