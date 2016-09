Ibrahimovic: "Ce qui me manque le plus à Paris ? Mon dernier salaire" (VIDEO)

Sports

Zlatan Ibrahimovic a quitté le PSG pour rejoindre Manchester United cet été. Force est de constater que le géant suédois ne regrette pas grand chose du club de la capitale.

Dans un entretien accordé à SFR Sport, Zlatan Ibrahimovic est revenu sur son actualité chaude et notamment sur son départ du PSG. A la question "Qu'est-ce qui vous manque le plus du PSG ?", Zlatan, dans son style si particulier, répond naturellement "Mon dernier salaire au PSG, voilà ce qui me manque." La star, qui fait désormais les beaux jours de ManU, induit ici son petit effort salarial consenti pour rejoindre les Red Devils, passant d'un salaire de 15 millions d'euros à un salaire de 13,5 millions d'euros par an.

Toujours aussi cash, l'attaquant pense néanmoins que le PSG dispose d'une équipe très forte qui doit "tout gagner et aller loin en Ligue des champions. Mais ce n'est pas en claquant des doigts qu'on la gagne. Ça viendra peut-être mais ce n'est pas mon problème". Qu'on se le dise, Zlatan n'est pas un adepte du sentimentalisme.