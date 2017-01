Alors que le score était déjà de 0-3 pour les visiteurs, le milieu droit de Groningen, Simon Tibbling, déborde puis centre en retrait à destination de son coéquipier, Alexander Sorloth. L'attaquant norvégien dévie le cuir en première intention mais sa tentative passe de justesse à côté après avoir touché le filet extérieur.





Mal positionné pour avoir un angle de vue optimal, Tibbling pense que la sphère a terminé sa course au fond des filets et saute dans les bras de Sorloth pour célébrer un but... inexistant.





Son coéquipier, surpris et le sourire aux lèvres, lui explique brièvement qu'il n'a pas converti l'occasion en but. Le milieu Suédois n'a plus qu'à se tenir la tête entre les mains.