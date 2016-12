Pas facile tous les jours, la vie de footeux. Encore moins depuis l'apparition d'internet, qui rend indélébile n'importe quelle déclaration parfois sortie à l'emporte-pièce. Demandez à Carlos Tevez, qui est depuis 24 heures la cible des moqueries sur Twitter...

La raison ? En 2010, "L'Apache" avait expliqué que "le football n'était plus qu'une question d'argent" et qu'il était "fatigué de cela, de ces gens qui tournaient autour du football". C'est noble, mais quand on sait que l'attaquant vient de quitter Boca Juniors, son club de cœur, pour rejoindre Shanghaï et le très lucratif championnat chinois, cela fait un peu tache.

Les internautes ne se sont évidemment pas privés de dire ce qu'ils pensaient de cette arrivée en Chine...

"Si Carlos Tevez met le feu à un billet de 10 livres, il aura récupéré son argent avant que le billet ne brûle entièrement."

"Carlos Tevez se fait désormais plus d'argent en allant pisser durant l'entraînement que moi en une journée de 8 heures de boulot."

"Avec ce qu'il gagnera au Shangaï Shenhua, il pourra s'acheter une Porsche 911 tous les jours. Et encore avoir de l'argent à mettre de côté."

"Carlos Tevez rejoindrait l'Etat islamique s'il lui offrait assez d'argent."

"Si Carlos Tevez s'endort, il se réveillera huit heures plus tard et plus riche de 29 000 dollars"

"Tevez disait qu'il finirait sa carrière chez lui, à Boca, et ne partirait jamais pour l'argent. Le mec vient juste de partir en Chine, pour gagner 65 livres par seconde. Les hommes sont des raclures."

"Tevez est juste une sal*** intéressée par le fric"





"Quand il était en Angleterre, Carlos Tevez a passé son temps à parler de son retour à la maison, à Boca Juniors. Maintenant, la voilà qui le quitte pour l'argent chinois."