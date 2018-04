Elle s'est produite ce mercredi lors de la Flèche wallonne. Comme le relaie nos confrères du Nieuwsblad, une limousine s'est invitée dans le Mur de Huy.





Entre le final de la course des femmes et le premier passage des coureurs masculins, le véhicule a réalisé l'ascension qui atteint à certains endroits 20% de dénivelé! D'ailleurs, une vidéo circule sur les réseaux sociaux et montre des spectateurs aidé le chauffeur de la limousine dans un virage serré, le "virage Criquielion".





Que faisait un tel véhicule à cet endroit-là, vous demanderez-vous? La réponse est simple: il faisait en réalité partie de la caravane publicitaire.