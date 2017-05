Dans l'émission Transversales, diffusée sur SFR Sport samedi passé, Patrice Evra avait gratuitement insulté le champion du monde 1998, Christophe Dugarry. Appelé à réagit sur les propos du latéral gauche de l'Olympique de Marseille dans l'émission Le Vestiaire, "Duga" a également lancé quelques gentillesses au visage de "Pat".

"Faute de nous faire rêver sur le terrain, il essaye de nous faire rire en dehors. [...] C’est plus facile d’insulter les journalistes, les observateurs, les anciens joueurs, les anciens entraîneurs que d’être performant sur le terrain. [...] Moi, j’ai eu la chance de connaître de grands leaders en équipe de France, à Barcelone et à Milan, et je peux te garantir que les leaders gardent leur sang-froid lorsque les observateurs jugent leurs performances, souligne Christophe Duggary avant de rappeler que Patrice Evra était capitaine de l’équipe de France lorsque les joueurs ont refusé de descendre du bus à Knysna, pendant le Mondial 2010. Et surtout, les grands leaders, ils descendent du bus !"