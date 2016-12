Chaque année a son lot de phrases fortes, de déclarations à chaud. La DH vous a concocté un best of, non exhaustif, des meilleures déclarations du football à l’étranger.

Les sponsorisées par la Premier League

"Le secret de Leicester ? La dalle. On a des guerriers. Et quand je dis des guerriers, je n’ai jamais vu ça de ma vie. Les gars sont là, ils ont les crocs de ouf." (Riyad Mahrez fin avril.)

"Le meilleur mot que je peux utiliser c’est : boom !" (Jürgen Klopp, après la victoire de Liverpool contre Manchester City en mars.)

"Et si je vous tire les cheveux, ce sera quoi votre réaction ? C’est une réaction normale. C’est seulement autorisé dans le sexe masochiste, mais pas au foot." (Louis Van Gaal a pris la défense de Marouane Fellaini, auteur d’un coup de coude sur Huth.)

"Je ne serai pas surpris le jour où il arrivera à centrer d’un côté et à reprendre le ballon de la tête dans la surface" (Claudio Ranieri à propos de Ngolo Kanté en février.)

Les CR7

"On oublie les trophées individuels, les Ligues des Champions… Ce soir, c’est le moment le plus heureux de ma vie. J’ai déjà pleuré 3 ou 4 fois, mon frère a dû me dire de me calmer." (Cristiano Ronaldo après la victoire du Portugal à l’Euro 2016.)

"Koke m’a traité de pédale. Je lui ai dit : Une pédale, oui, mais je suis plein aux as, connard " (Cristiano Ronaldo, en novembre.)

"S’ils avaient tous mon niveau, nous serions premiers du classement. Je ne veux dénigrer personne, aucun coéquipier, mais quand on n’est pas les meilleurs, c’est difficile de gagner." (Cristiano Ronaldo très dur avec ses coéquipiers du Real Madrid en février.)

Les 'Spécial Euro 2016'

"J’espère que Puma ne produit pas de préservatifs" (Xherdan Shaqiri, pendant l’Euro, après le match contre la France où les maillots de plusieurs joueurs suisses se sont déchirés.)

"J’ai vu ces images et parfois on fait des choses… Ça s’est passé, ce n’est pas bien et j’en suis navré. Mais quand on est dans un match, on ne se rend pas compte de ce qu’on fait." (Joachim Löw s’excuse d’avoir mis la main dans son pantalon devant les caméras du monde entier.)

Les 'noir-jaune-rouge'

"On est une équipe de superstars… Enfin, notre équipe c’est le Real Madrid de 2005 avec Beckham, Zidane et les autres. C’est largement comparable" (Thomas Meunier après la défaite des Diables à l’Euro contre le pays de Galles.)

"Je ne sais pas, et je m’en bats les couilles ! Si on gagne, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, nous avons gagné et c’est le plus important." (Kevin De Bruyne, à l’Euro, après la victoire contre la Suède.)

Le combo "insultes-sexe-corruption"

"Quand tu regardes ma gueule mon frère, tu penses qu’il peut me mettre un coup de pression ? Laurent Blanc ? C’est une fiotte" (Serge Aurier à propos de Zlatan Ibrahimovic et Laurent Blanc le 14 février. Il a ensuite été écarté de l’équipe.)

"Il m’a tout de suite dit : Mat, il y a une vidéo, c’est chaud . Il m’a dit qu’il m’aimait bien et qu’il se voyait mal passer à côté de moi et ne pas me le dire." (Mathieu Valbuena à propos de Karim Benzema et de l’affaire de la sextape.)

"Je ne me présenterai pas à la présidence de la Fifa. Je retire ma candidature." (Michel Platini, en janvier, alors qu’il était au cœur du scandale de corruption.)

"Cette réflexion-là m’interpelle depuis quelques semaines. Est-ce qu’en 1998, on a vraiment gagné la Coupe du Monde ? Est-ce que ça n’était pas un petit arrangement ? Des fois, ça me fait flipper..." (Déclaration intrigante d’Emmanuel Petit en avril.)

Divers

"Aujourd’hui, n’importe quelle équipe, avec n’importe quelle histoire, qui a la chance d’être rachetée par le premier Cheikh venu, peut se permettre le luxe d’avoir sa chance contre la Juve , le Real Madrid ou le Barça qui sont, elles, des équipes avec cent cinquante ans d’histoire" (Gianluigi Buffon, en mars.)

"Si je n’étais pas footballeur, je serais devenu un assassin. Je vivais dans une favela qui faisait partie des plus dangereuses. Ma vie a été différente avec le ballon rond." (Felipe Melo s’en est bien sorti.)

"Ce que je ressens, c’est une grande tristesse. C’est incroyable, mais ça ne marche pas. C’est la troisième finale de suite. C’est terminé pour moi la sélection, je crois que c’est tout." (Lionel Messi, en juin, après la défaite de l’Argentine en finale de la Copa America.)

La Légende Zlatan

"Je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende" (Zlatan Ibrahimovic avant son dernier match avec le Paris SG)