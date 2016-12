Si on regarde le compte facebook du boxeur irlandais, tout laisse y penser. En effet, ce samedi, Conor McGregor a partagé une photo de lui et son rival avec comme message explicite: "Je vais lui casser la gueule".

Les deux rois du "trash talk"

Contacté par la DH, Mathieu, un jeune fan de MMA, nous livre son éclairage sur cette sortie de Conor McGregor. "Dire "Je vais lui casser la gueule" peut paraître choquant mais Conor est le roi du trash talk, il n'hésite jamais à clasher ses adversaires avant ses duels. Certains le détestent pour ça, d'autres au contraire adorent sa fougue. Mais parfois, ça va très loin. Ainsi, dernièrement, face à Nate Diaz, Conor est arrivé en retard au moment du show de présentation. Cela a énervé Diaz et les deux ont fini par se balancer des canettes (voir vidéo ci-dessous). Mais donc voilà, Conor a vraiment le sang chaud."





Comme nous l'explique Mathieu, ce combat aurait vraiment une drôle de saveur. "En fait, Mayweather est exactement comme Conor McGregor, il aime clasher. Avant les deux étaient amis. Mais depuis que Conor a pour ambition de l'affronter, ils s'insultent l'un l'autre. C'est assez dingue."

Ce combat aura-t-il vraiment lieu? "Fort peu probable"

Mais si tout le monde aimerait voir les deux "grandes gueules" s'affronter, plusieurs obstacles se posent. Mathieu précise: "Certes, McGregor vient d'obtenir la licence qu'il lui manquait pour disputer ce match officiel face à Mayweather, mais les deux ne pratiquent pas exactement la même discipline. Mayweather, lui, c'est la boxe pure tandis que Conor est champion de MMA (tous les arts martiaux dont la boxe). Un duel pourrait arriver mais pour moi, c'est fort improbable. En plus, la catégorie de poids entre alors en ligne de compte et cela veut dire que l'un des deux va devoir soit prendre du poids, soit en perdre pour pouvoir s'affronter."

Et si le combat avait lieu? "Conor a évidemment peu de chance de l'emporter car Mayweather est une légende de la boxe pure. Après si on accepte les coups de pied, peut-être qu'il y a de l'espoir pour l'Irlandais de rivaliser. Mais si ça se limite aux mains, il est mal barré." Et Mathieu d'ajouter: "Il faut toutefois se méfier de Conor car il est capable de tout. Voici plusieurs mois, il avait perdu contre Nate Diaz. Un gros échec pour lui et une de ses trois défaites dans l'UFC. Mais deux jours après, il avait déjà demandé pour le réaffronter. Résultat: Conor a travaillé dur, s'est musclé pendant quelques mois et il a fini par battre Diaz."