© D.R.



En effet, sur cette photo, on découvre qu'il est possible d'acheter des tickets pour la rencontre entre Rome et Liverpool, le match retour des demi-finales de Champions League, qui a lieu le 2 mai. Sauf que ce duel n'était pas encore connu hier soir, le tirage au sort ayant eu lieu ce vendredi, à 13h.



Attention toutefois, il n'est pas très difficile de modifier le code d'une page web et faire apparaître ce que l'on veut, comme une autre date et heure, pour créer le buzz par exemple, comme le signale très justement un internaute.



A prendre avec des pincettes, donc.

Si l'on en croit cette photo, soit les employés des points de vente de tickets italiens sont devins, soit l'AS Roma avait déjà été prévenue de l'équipe qu'elle allait affronter en demi-finale de Ligue des Champions.