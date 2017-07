"Celui qui me choisira, selon moi, fera une affaire".

Ainsi le footballeur Cristian Zaccardo, champion du monde en 2006 avec la Squadra Azzurra, a-t-il libellé une annonce où il propose ses services au club qui voudra bien de lui.

Sous un texte publié sur son compte Linkedin, l'ex-défenseur de Bologne, Palerme, Wolfsburg, Parme ou du Milan AC présente son parcours qui compte notamment 17 sélections en équipe nationale italienne (1 but), 381 apparitions an Série A (22 buts), 15 en Bundesliga allemande (1 but) et une en Champions League.

Âgé de 35 ans, l'arrière italien vient de résilier le contrat qui le liait pour un an encore avec le club de Vicence qui a terminé 20e du classement de Série B cette saison. "Actuellement, je suis un joueur sans engagement, je suis encore en forme et je pourrais jouer encore deux ans à haut niveau", assure l'international sur son annonce.

"Celui qui me choisira, selon moi, fera une affaire", ajoute Zaccardo qui se qualifie de "joueur sérieux, professionnel et fort".