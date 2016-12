Avec Jürgen Klopp, il y a des chances que les interviews soient un peu plus gaies qu'à l'accoutumée. Affable, marrant, l'entraîneur de Liverpool n'est jamais avare d'un bon mot. Il l'a encore prouvé récemment en donnant au Liverpool Echo la "raison" du transfert de Christian Benteke vers Crystal Palace. Selon Klopp, l'attaquant belge n'aurait pas été refourgué chez les Eagles en raison d'un rendement trop mièvre, mais bien car il avait... cassé les lunettes du coach !





On se souvient qu'en janvier 2016, Liverpool s'était imposé au terme d'un match complètement fou face à Norwich (5-4). Lors d'un but signé Adam Lallana, l'instant de communion entre le staff et les joueurs avait été fatal aux binocles du coach. "Elles étaient complètement détruites !", rigole-t-il aujourd'hui. "Sur la photo, on voit que je les aies en mains. C'est un coup de Christian Benteke (NdlR: ce que confirment les images ci-dessous). Donc, ne casse pas mes lunettes, sinon, tu seras vendu."





Sympa, le Jürgen...