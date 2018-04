Déjà champion, Manchester City s'est fait plaisir devant son public en battant Swansea 5-0 lors de la 35e journée de Premier League dimanche. Vincent Kompany et Kevin De Bruyne ont débuté la rencontre avec les Skyblues. Ce dernier s'est même offert le douzième but de la saison sous la vareuse des Citizens en lâchant une frappe puissante en lucarne pour le troisième but des siens (54e).

Avant cela, le Diable rouge avait inspiré le but du 1-0 d'une passe lumineuse de l'extérieur du pied pour Sterling, passeur décisif sur le but de David Silva (12e). Quatre minutes plus tard, Sterling était à la finition sur une passe de Delph pour faire 2-0.

Après le but de De Bruyne, City a insisté et marqué encore deux fois grâce à Bernardo Silva (64e) et Gabriel Jesus (88e). KDB a cédé sa place à la 65e minute alors que son équipier Benjamin Mendy a retrouvé les pelouses de Premier League sept mois après sa blessure au genou en montant au jeu à 15 minutes du terme.

Alors qu'il lui reste encore quatre matches à jouer, Manchester City compte 90 points et se rapproche du record de points établi par Chelsea en 2004-2005 (94 pts).

- Espagne -

Malaga a battu la Real Sociedad 2-0 dimanche lors de la 34e journée de Primera Division. Maxime Lestienne, pour Malaga, et Adnan Januzaj, pour Sociedad, ont tous les deux débuté la rencontre. L'ancien brugeois a quitté la pelouse à douze minutes du terme.

Adrian Gonzalez a ouvert la marque après 11 minutes avant le but du 2-0 signé Youssef en-Nesyri (35e). Déjà relégué, Malaga reste dernier avec 20 points. La Real Sociedad est en revanche bien au chaud à la 11e place avec 43 points.