Alors que l'on joue la 79e minute, le champion d'Europe Danilo écope d'un second carton jaune inexplicable après avoir été bousculé par l'arbitre, Luis Godinho. Le joueur incriminé à tord a tenu à s'expliquer via son compte Twitter. "J'ai vu et revu la phase plus de cent fois et je ne comprends toujours pas pour quel critère ce monsieur a pris une telle décision. J'ai déjà assisté à beaucoup d'épisodes comiques dans le football mais celui-ci était le plus honteux." L'arbitre appréciera certainement.