Depuis qu'il est arrivé en MLS, Wayne Rooney n'en finit pas de faire parler de lui. Il y a quelques semaines, après avoir marqué son premier but sous les couleurs de DC United, il s'était fracturé le nez.





La nuit dernière, son club recevait Orlando. Un match durant lequel l'ancien Mancunien et Toffee a délivré l'un des assists de la saison.





Alors que le score est de deux buts partout, le club de la capitale hérite d'un corner sur lequel son gardien monte. Orlando se dégage grâce à un long coup de botte qui offre à son attaquant d'aller inscrire le but de la victoire dans le but vide. C'était sans compter sur une course épique de Wayne Rooney qui s'est arraché pour aller tacler le cuir à soixante mètres de son but.





La suite se passe de commentaire. Il remonte le ballon de quelques dizaines de mètres avant d'adresser une transversale millimétrée dans la boîte où Luciano Acosta envoie une tête victorieuse dans les filets adverses, signant du même coup un triplé.





La folie s'empare de l'antre du DC United où les fans en ont eu pour leur argent et auront à coup sûr une soirée mémorable à raconter.