Exclu de manière sévère par Monsieur Vertenten pour être venu se frotter contre Alexandru Chipciu, Filip Mladenovic a reçu le carton rouge dès l'entame du match. une décision arbitrale qui n'a pas fait que des heureux. Du sportif à l'homme politique, Twitter était en ébullition après-coup.













Le politicien Jean-Michel Javaux, bourgmestre d'Amay et grand supporter du club principautaire n'a pas manqué non plus de réagir sur ce fait de jeu.













Et les spécialistes foot ne paraissent pas non plus d'accord avec la décision de l'homme en noir.





















Une action qui continuera de faire parler dans les prochaines heures...