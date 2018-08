L'Ajax Amsterdam s'est donné les moyens pour atteindre la phase de poules de la Ligue des Champions, objectif prioritaire du club pour cette saison. Les supporters l'ont bien compris.





Avant le barrage aller contre les Ukrainiens du Dynamo Kiev, les Amstellodamois ont mis une grosse ambiance dans les rues de la capitale. Fumigènes, chants, sauts et clapping : tout était au rendez-vous pour porter les couleurs du plus le plus titré des Pays-Bas.