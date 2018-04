Saint-Etienne a failli réussir un authentique exploit en tenant la dragée haute au PSG avant que les Parisiens n'égalisent via un autogoal dans les arrêts de jeu. Avant cela, alors que le score était de 1-0 pour les Stéphanois, Edinson Cavani est parvenu à rater une occasion toute faite, en placant le ballon à côté du but vide.





Sur une rapide reconversion parisienne, Di Maria et l'attaquant uruguayen se présentaient seuls devant le portier de Saint-Etienne. L'ailier argentin remisait à Cavani qui ouvrait son pied... et plaçait le cuir à côté du but vide !





Autodérision

"Mamita Edi... mais bon, c'est ça qui nous maintient en vie et qui fait que nous devons progresser tous les jours..." Sur Twitter, l'attaquant a fait preuve d'une certaine dose d'autodérision en se chambrant lui-même ! Partageant la vidéo de son raté, il a écrit

Beau joueur, à coup sûr !