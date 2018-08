Marcelo Bielsa et les médias, on sait que ce n'est pas l'amour fou. Mais ajoutez-y l'anglais, une langue dans laquelle El Loco concède devoir faire des progrès, et vous obtenez une interview sans nulle autre pareille.





En marge de la victoire 3-1 de Leeds United, qui s'est donné les moyens de remonter en Premier League avec l'ancien coach de Marseille, contre Stoke City, relégué cette saison en D2, Bielsa s'est rendu à l'interview d'après match au micro de Sky Sports en compagnie de Salim Lamrani, son fidèle interprète.





En plus de traduire les questions du journaliste pour le manager de Leeds, Lamrani traduisait de l'espagnol vers l'anglais les réponses que Bielsa voulait donner.





Ce qui attire également l'attention de Bielsa, ce sont les réponses très courtes, et du même coup diamétralement opposées en longueur aux questions du journaliste.