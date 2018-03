C'était il y a (déjà) 25 ans. Le 26 mai 1993 à Munich, Abedi Pelé, père des frères Ayew, bottait un coup de coin qui trouvait la tête de Basile Boli juste avant la mi-temps. Le défenseur de l'OM marquait là, contre l'AC Milan, le seul but de la rencontre et l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie et Raymond Goethals s'offrait la seule Coupe aux Grandes Oreilles glanée, à l'heure actuelle, par un club français.





Pour fêter cet anniversaire, le club phocéen a sorti un maillot spécial collector, rappelant fortement celui porté Chris Waddle, Rudi Völler ou encore Marce Dessailly lors de cette fameuse joute. Blanc et bleu ciel, très sobre, il plaira, à n'en pas douter, aux fans de l'OM... mais aussi aux nostalgiques d'une autre époque !





La mention "25 ans" sera également aposée dans le dos du maillot.