Le 23 décembre dernier, la double championne du monde d'échecs (rapide et blitz) Anna Muzychuc, a annoncé qu'elle refusait de se rendre en Arabie Saoudite le 30 décembre prochain afin d'y défendre ses deux titres lors des mondiaux d'échecs.

Voici ce qu'elle a posté comme statut via Facebook: "Dans quelques jours, je vais perdre mes deux titres de championne du monde – l'un après l'autre. Juste parce que j'ai décidé de ne pas me rendre Arabie Saoudite. De ne pas jouer avec les règles d'un autre, de ne pas porter une abaya [long vêtement couvrant, NDLR], de ne pas être accompagnée à l'extérieur, et l'un dans l'autre de ne pas me sentir comme une créature inférieure. (...) Je suis prête à me battre pour mes principes et à louper l'événement."

Dans le même post, la joueuse en a profité pour annoncer que sa soeur, Mariya Muzychuk, avait fait le même choix et ne participera donc pas au tournoi.

