José Mourinho a assisté au match opposant l'Angleterre à l'Espagne ce week-end afin d'observer ses quelques joueurs à l'oeuvre.





Pour se rendre au stade, The Special One a connu une petite mésaventure. Alors qu'il a voulu passer au dessus d'un cordon de sécurité, le coach de Romelu Lukaku et Marouane Fellaini s'est pris les pieds dans le tapis et a chuté sur quelques mètres. Il a d'abord essayé de garder l'équilibre pour au final s'effondrer.





Une personne de la sécurité l'a gentiment aidé à se relever.





La scène n'a pas échappé aux caméras du monde entier qui ont capturé ce moment insolite. Pas de chance, José...