Sports Il y a quelques jours de cela, Pierre Ménès affichait un large sourire sur une photo publiée sur son compte Twitter sur laquelle on le voit en compagnie du milieu de terrain italien du PSG, Thiago Motta. Sans pour autant lever le voile sur le mal qui l'a obligé à mettre sa vie professionnelle entre parenthèses, le journaliste du Canal Football Club avait écrit "".

On en sait désormais un peu plus depuis que sa compagne, Mélissa Acosta, a publié des remerciements sur son mur Facebook, dans lesquels elle évoque un don d'organe. "Voilà déjà une semaine que l'on a eu ce don magnifique. Qui nous a rendu le sourire, surtout l'espoir et l'envie de vivre. [...] À chaque seconde, à chaque minute ou jour de souffrance qui se transforme finalement en mois interminables... suit enfin le soulagement, le lâcher prise, la joie. Puis la tristesse de ne jamais pouvoir remercier les personnes qui ont permis ce don d'organe car tout cela reste anonyme. Je voudrais dire merci à tous ceux qui, pendant un moment de grande tristesse, ont permis de redonner la vie. Quelle bienveillance. Quelle force."