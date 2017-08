L'Antwerp réussit un excellent début de saison. Après le point conquis contre le Sporting d'Anderlecht, les Anversois sont allés s'imposer sur la pelouse de Gand ! C'est Reda Jaadi qui a marqué le seul but de la rencontre. le milieu belgo-marocain de l'Antwerp aurait d'ailleurs pu envoyer un second ballon au fond des filets. Malheureusement pour lui et pour la beauté du geste, son envoi très lointain a d'abord frappé le bas de la transversale avant de rebondir sur la base du montant et sur la ligne de but, Yannick Thoelen étant complètement de la revue.





Marqué pas de chance pour le talentueux médian du Great Old !