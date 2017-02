On le sait, le technicien italien ne cache pas sa joie quand son équipe gagne ou marque des buts. En voyant le slalom phénoménal d'Eden Hazard être conclu par un but du Diable rouge, Antonio Conte a tout simplement pété un câble et s'est jeté dans le public pour se réjouir avec lui. Une joie qui fait plaisir à voir.