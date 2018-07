Médiatiquement, l'arrivée de Cristiano Ronaldo a fait du bruit, beaucoup de bruit. Si la Juventus a puisé dans ses économies pour débourser 100.000.000 d'euros afin de s'offrir les services du crack de Madère, elle a déjà, en partie, rentabilisé cet investissement ! En effet, le merchandising tourne à plein régime et le club le plus puissant et titré d'Italie aurait déjà écoulé plus de 520.000 maillots floqués du numéro 7 du Portugais.