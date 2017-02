Si le Real s'est imposé au petit trot contre le second club de Catalogne, Ronaldo n'a une nouvelle fois pas trouvé le chemin des filets pour les Merengue. Heureusement pour lui, pour Zidane et pour toute l'équipe, Morata et Bale se sont chargés de porter leur nom au marquoir.





De son côté, Cristiano n'est évidemment pas resté inactif. Le champion d'Europe portugais s'est notamment distingué en enrhumant son opposant direct via une merveille de virgule - petit pont pour pénétrer dans le rectangle.



Du grand art !