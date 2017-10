Boum. C'est à peu près le bruit qu'a fait le coup de canon balancé par Benjamin Jeannot dans le but d'Alphonse Areola. Souvent critiqué, le portier du PSG a encore donné un peu de grains à moudre à ses détracteurs, même si la frappe de Jeannot était limpide.

Sur une attaque dijonnaise, l'une des dernières possibles alors que le chrono tourne et que les Bourguignons sont menés 0-1 suite à un but de Thomas Meunier, Marquinhos repousse un ballon dans l'axe... pile dans les pieds de l'attaquant de 25 ans, qui ne se pose aucune question et envoie le ballon directement au beau milieu du but d'Areola. Lequel ne peut que constater les dégâts !