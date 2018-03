C'est une horrible faute qui nous vient en ligne directe d'Argentine, dans le cadre de la rencontre de D2 entre Los Andes et Brown. A la trentième minute de jeu, le joueur visiteur, dans un geste de karaté, envoyait son pied dans le visage du pauvre Gustavo Turraca qui s’effondrait sur le sol. Heureusement, ce dernier pouvait directement recevoir des soins et remonter sur le terrain... avec une cicatrice assez impressionnante !

Le plus fou, c'est que l'agresseur et ses équipiers ont réussi à vociférer et aller râler auprès de l'arbitre...